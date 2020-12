50 anni in foto, la mostra della Regione Campania per celebrare la storia (Di sabato 26 dicembre 2020) NAPOLI – “I nostri primi 50 anni” è il titolo della mostra fotografica che racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. La mostra è stata realizzata dalla Regione Campania attraverso l’utilizzazione dell’archivio fotografico dell’Ansa ma non solo ed era stata progettata per Leggi su 2anews (Di sabato 26 dicembre 2020) NAPOLI – “I nostri primi 50” è il titolografica che racconta ladal 1970, anno di istituzione piena delle Regioni a statuto ordinario, fino al 2020. Laè stata realizzata dallaattraverso l’utilizzazione dell’archiviografico dell’Ansa ma non solo ed era stata progettata per

NAPOLI - "I nostri primi 50 anni" è il titolo della mostra fotografica che racconta la storia della Regione Campania dal 1970, anno di istituzione piena delle ...

Grappa 1917, la salvezza Grappa 2020, lo snowboard

Caro Aldo, ho visto sui social la foto di due ragazzini che praticano lo snowboard sulle ... Ci siamo ispirati alle parole di Gianni Rodari per celebrare i cent’anni dalla sua nascita e la sua visione ...

