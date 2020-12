5 cose da sapere sul vaccino anti-Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) (Immagine: Unsplash)di Sandro Iannaccone e Simone Valesini V Day, ci siamo. Dopo quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti, anche l’ente regolatorio per il farmaco dell’Unione europea, la European Medicine Agency (Ema) ha dato il suo parere positivo per la commercializzazione condizionale (ovvero dettata dallo stato di emergenza in atto) del vaccino contro il coronavirus messo a punto da Pfizer-BioNTech. Parere positivo che, con tutta probabilità, sarà confermato nelle prossime settimane anche per altri due candidati vaccini, quello di Moderna, atteso per il 6 gennaio, e quello di Astra-Zeneca. La campagna di vaccinazione italiana comincia domenica 27 dicembre: a ricevere per primi il vaccino saranno cinque lavoratori dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma – un’infermiera, un operatore sociosanitario, una ricercatrice e due ... Leggi su wired (Di sabato 26 dicembre 2020) (Immagine: Unsplash)di Sandro Iannaccone e Simone Valesini V Day, ci siamo. Dopo quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti, anche l’ente regolatorio per il farmaco dell’Unione europea, la European Medicine Agency (Ema) ha dato il suo parere positivo per la commercializzazione condizionale (ovvero dettata dallo stato di emergenza in atto) delcontro il coronavirus messo a punto da Pfizer-BioNTech. Parere positivo che, con tutta probabilità, sarà confermato nelle prossime settimane anche per altri due candidati vaccini, quello di Moderna, atteso per il 6 gennaio, e quello di Astra-Zeneca. La campagna di vaccinazione italiana comincia domenica 27 dicembre: a ricevere per primi ilsaranno cinque lavoratori dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma – un’infermiera, un operatore sociosanitario, una ricercatrice e due ...

repubblica : Brilla la stella di Natale: non succedeva da ottocento anni - giornalettismo : In Italia, titoli approssimativi e opinioni (come al solito) contrastanti di scienziati. La #varianteinglese del… - juventusfc : Info&Statistiche? ?? #Numbers, su @JuventusTV ?? - zombificazione : RT @zombificazione: Di per sé, non è male non avere le cose, e se tutti noi vivessimo in questo modo, difficilmente ci sarebbe niente di sb… - infoitcultura : Quattro cose da sapere su Soul in streaming dal 25 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : cose sapere Auto elettriche: nove cose da sapere AlVolante L’oroscopo del giorno 26 dicembre: Capricorno e Ariete senza mezze misure

Mettete fra le cose da fare quella di chiudere definitivamente quello ... Anche per te mio caro Leone, questo Natale può aver portato un po’ di ricordi e di malinconia ma, come sappiamo, non sempre ...

Prandelli | “I tifosi meriterebbero tante cose migliori | non ci lasciano mai soli”

Prandelli: “I tifosi meriterebbero tante cose migliori, non ci lasciano mai soli” (Di venerdì ... Conosco bene #Prandelli, sapevo che avrebbe preparato la gara perfetta. (Zazoom Blog) Se ne è parlato ...

Mettete fra le cose da fare quella di chiudere definitivamente quello ... Anche per te mio caro Leone, questo Natale può aver portato un po’ di ricordi e di malinconia ma, come sappiamo, non sempre ...Prandelli: “I tifosi meriterebbero tante cose migliori, non ci lasciano mai soli” (Di venerdì ... Conosco bene #Prandelli, sapevo che avrebbe preparato la gara perfetta. (Zazoom Blog) Se ne è parlato ...