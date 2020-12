40 Fingers | Guitar Rhapsody Concerto Live streaming 26 dicembre

Leggi su udine20

(Di sabato 26 dicembre 2020) I teatri sono chiusi al pubblico, i concerti in presenza sono vietati, però esistono delle forme alternative per poter organizzare ugualmente une raggiungere un pubblico anche più ampio del solito e fuori dai propri confini: sono i concerti ina pagamento (global) e sono una delle forme scelte nelle ultime settimane da Dua Lipa, Billie Eilish, i Foo Fighters, i Metallica, Nick Cave e altre star mondiali. A eccezione di Andrea Bocelli, in Italia non sono ancora diffusi come in altri paesi del mondo, così il Politeama Rossetti di Trieste – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia che nel corso degli anni si è rivelato uno dei teatri più sperimentali della penisola, affiancando al proprio core business della prosa altri generi teatrali quali il musical, la danza contemporanea e ...