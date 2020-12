28enne trovato impiccato a un albero ancora vivo | aveva perso il lavoro il giorno prima

Leggi su tpi

(Di sabato 26 dicembre 2020) Mirano,a unUna tragedia sfiorata è quella avvenuta a Mirano, in Veneto, dove un uomo di 28 anni è statoa undai carabinieri ildella vigilia di Natale. I militari di Noale sono riusciti a fermare in extremis l’uomo che stava tentando il suicidio. I carabinieri sono stati allertati da una telefonata giunta alla centrale operativa della Compagnia di Mestre di un uomo che manifestava intenti suicidi a Mirano. Immediato l’invio di una pattuglia dell’Arma. “I militari hanno raggiunto in breve tempo il luogo segnalato senza azionare nessun lampeggiante e nessuna sirena per evitare di turbare ulteriormente l’uomo”, si legge su Il Gazzettino che ...