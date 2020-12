26 dicembre: cosa si può fare e non fare a Santo Stefano e quando serve l'autocertificazione (Di sabato 26 dicembre 2020) Oggi valgono le regole della zona rossa e sarà possibile muoversi per ragioni di lavoro, salute o necessità. Ci sono però le deroghe per andare a trovare parenti e amici. Quali negozi sono aperti? Leggi su today (Di sabato 26 dicembre 2020) Oggi valgono le regole della zona rossa e sarà possibile muoversi per ragioni di lavoro, salute o necessità. Ci sono però le deroghe per andare a trovare parenti e amici. Quali negozi sono aperti?

matteosalvinimi : #Salvini: Ad oggi, 18 dicembre, 60 milioni di italiani non hanno ancora capito cosa potranno fare dalla vigilia di… - Pavoletti : 25 dicembre ‘20 Ogni cosa persa Ogni legame rotto Ogni obbiettivo fallito Ogni persona lasciata, Un Buon Natale a t… - matteosalvinimi : Rimborsi? Niente. Più scuolabus, più professori assunti e aule nuove? Niente. Più medici e infermieri? Niente. Che… - Notiziedi_it : 26 dicembre: cosa si può fare e non fare a Santo Stefano e quando serve l’autocertificazione - MaestriMargher1 : 'L'unica cosa che non riceviamo mai abbastanza è l'amore; l'unica cosa che non doniamo mai abbastanza è l'amore.' H… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre cosa Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi 24 dicembre: dalla messa anticipata ai cenoni, fino alle ... Il Sole 24 ORE Zona rossa oggi 26 dicembre: gli spostamenti e l’attività sportiva consentiti oggi

Passato il Natale l’Italia rimane altri due giorni — 26 e 27 dicembre — in zona rossa. E dunque gli spostamenti sono vietati se non per «comprovate esigenze», motivi di lavoro, salute e urgenza: ma an ...

Un Posto al Sole anticipazioni 25 dicembre: grandi novità per Clara!

Un Posto al Sole anticipazioni 25 dicembre: grandi novità per Clara! L’avvocato ha dovuto cedere alle sue lusinghe e ha tradito nuovamente Clara, ma nonostante questo non vuole lasciare né lei né Fede ...

Passato il Natale l’Italia rimane altri due giorni — 26 e 27 dicembre — in zona rossa. E dunque gli spostamenti sono vietati se non per «comprovate esigenze», motivi di lavoro, salute e urgenza: ma an ...Un Posto al Sole anticipazioni 25 dicembre: grandi novità per Clara! L’avvocato ha dovuto cedere alle sue lusinghe e ha tradito nuovamente Clara, ma nonostante questo non vuole lasciare né lei né Fede ...