10 libri di autrici da portare nel 2021

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Per l’editoria il 2020 è stato il peggiore anno da svariati decenni: molte uscite sono state rimandate, e così alla fine dell’anno tutto ciò che non abbiamo potuto leggere durante la primavera si è riversato sugli scaffali degli store e sulle pagine dei giornali. Come mai accaduto prima, noi lettori ci siamo trovati spaesati: persi fra il giallo, il thriller, il libro di moda, ma anche il saggio di cui tutti parlavano. Così frastornati dalla pandemia abbiamo forse perduto delle preziose letture. E allora ecco dieci- con ambizioni, stili e vissuti diversi - che mi hanno tenuto compagnia durante questi mesi, e che sarebbe un peccato venissero persi con il nuovo anno. Ho iniziato il 2020 con “Tre donne” di Lisa Taddeo (Mondadori, pp. 356), giornalista americana che per la scrittura ha trascorso “nel corso di otto anni migliaia di ore con le donne che appaiono in ...