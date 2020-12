Wonder Woman 1984 delusione per il debutto al box (Di venerdì 25 dicembre 2020) In questo momento ci vuole coraggio da parte delle case di produzioni cinematografiche nel lanciare un nuovo prodotto nelle sale cinematografiche. Questo perchè l’attuale crisi sanitaria e la conseguente chiusura di moltissime sale, pongono un grosso punto interrogtivo sul risultato finale. E’ il caso di Wonder Woman 1984. Quali sono stati i rusultati al Box Office internazionale? Potrebbe essere troppo presto, ma la prima ondata del lancio internazionale di Wonder Woman 1984, interpretato da Gal Gadot, indica che non assomiglia neanche lontanamente ai soliti incassi del periodo natalizio. L’attesissimo sequel di Wonder Woman del regista Patty Jenkins, interpretato anche da Pedro Pascal, Kristen Wiig e Chris Pine, ha incassato circa 38,5 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) In questo momento ci vuole coraggio da parte delle case di produzioni cinematografiche nel lanciare un nuovo prodotto nelle sale cinematografiche. Questo perchè l’attuale crisi sanitaria e la conseguente chiusura di moltissime sale, pongono un grosso punto interrogtivo sul risultato finale. E’ il caso di. Quali sono stati i rusultati al Box Office internazionale? Potrebbe essere troppo presto, ma la prima ondata del lancio internazionale di, interpretato da Gal Gadot, indica che non assomiglia neanche lontanamente ai soliti incassi del periodo natalizio. L’attesissimo sequel didel regista Patty Jenkins, interpretato anche da Pedro Pascal, Kristen Wiig e Chris Pine, ha incassato circa 38,5 ...

MoliPietro : Wonder Woman 1984 delusione per il debutto al box - drypetis : buon natale a tutti OGGI WONDER WOMAN 1984 bye - CABRERA78s : @_aimeebrodie oggi escono wonder woman e we can be heroes (questo dovrebbe uscire su netflix ma non so se la data a… - bisciaz : Oggi si tira avanti fino a sera perché c'è un po' di roba da vedere. Soul! Wonder Woman 1984! Bridgerton! - cinemaecritica : Regno Unito: Natale con Cinema Aperti Wonder Woman Fa il Pieno -