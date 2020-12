Virus in Italia: oggi 19.037 nuovi casi, 459 le vittime. Tasso positività sale al 12,49% (Di venerdì 25 dicembre 2020) I dati aggiornati della diffusione dell'epidemia di coronaVirus in Italia, riportati nel quotidiano bollettino del Ministero della Salute anche nel giorno di Natale, riportano 19.037 nuovi contagi, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 dicembre 2020) I dati aggiornati della diffusione dell'epidemia di coronain, riportati nel quotidiano bollettino del Ministero della Salute anche nel giorno di Natale, riportano 19.037contagi, ...

BrunoVespa : Buon Natale a tutti e grazie ai lettori che hanno fatto di”Perché l’Italia amó Mussolini (e come è sopravvissuta al… - petergomezblog : #Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Italia, Olanda e Belgio bloccano voli da Uk. Oms:… - Corriere : ?? Anche l'Italia ha sospeso i voli dalla Gran Bretagna - Sabry95926916 : @robersperanza Non avete mai una parola e neanche le scuse per i morti che ci sono stati e di quelli che ci saranno… - GCabroni : Se prendiamo i dati aggregati dei morti Covid in Italia scopriamo che questo virus ha fatto meno morti del fumo di… -