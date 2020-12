Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)DEL 25 DICEMBREORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BUON NATALE A TUTTI GLI ASCOLTATORI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A24TERAMO PIOGGIA IN CORSO TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE ED ASSERGI; SULLA STESSA-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA ANCHE SUL TRATTO URBANO, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA SUI TRATTI INTERESSATI; CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO ...