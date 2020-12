Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)DEL 25 DICEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BUON NATALE A TUTTI GLI ASCOLTATORI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 1 GENNAIO 2021 SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI PER IL PERIODO DELLE FESTE NATALIZIE; OGGI 25 DICEMBRE SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA, ULTIME PARTENZE PER LE ORE 21.00; SULLA FERROVIA-LIDO ULTIME CORSE DEI TRENI ALLE 21.30; RIGUARDO ALLA FERROVIA-VITERBO ULTIME PARTENZE ALLE 19.50 DA FLAMINIO E ALLE 20.00 DA MONTEBELLO; REGOLARE IL SERVIZIO BUS DI SUPERFICIE E LE CORSE NOTTURNE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito ...