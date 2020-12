Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)DEL 25 DICEMBREORE 10:20 MARCO CILUFFO ANCORA BUONGIORNO E BUON NATALE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ INIZIAMO CON LA CIRCONE CHE SI PRESENTA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLARICORDIAMO CHE FINO AL 27 DICEMBRE E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE TRASPORTO CAPITOLINO CAMBIANO GLI ORARI NELLA GIORNATA DI OGGI METRO, BUS, FILOBUS E TRAM FUNZIONERANNO DALLE 8,30 ALLE 13 E DALLE 16,30 ALLE 21. IL SERVIZIO DELLE LINEE “N” OSSIA DEI BUS NOTTURNI, SARÀ REGOLARE. PER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI IL DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DI ORARIO SU IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT INFINE, I RICORDIAMO CHE è IN VIGORE IL DECRETO NATALE OGGI ATTIVE LE NORME SUGLI ...