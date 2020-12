Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)DEL 25 DICEMBREORE 09:20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BUON NATALE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ INIZIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI CON LA VIABILITA’ TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA REGIONI PRESTARE ATTENZIONE PER VENTO FORTE SULLA A24TERAMO TRA IL BIVIO DEL RACCORDO E L’USCITA VICOVARO MANDELA MENTRE SUL AUTOSTRADA A1NAPOLI PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA FROSINONE E CEPRANO CON VISIBILITA’ RIDOTTA CAMBIANO GLI ORARI ANCHE DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE. NELLA GIORNATA DI OGGI METRO, BUS, FILOBUS E TRAM FUNZIONERANNO DALLE 8,30 ALLE 13 E DALLE 16,30 ALLE 21. IL SERVIZIO DELLE LINEE “N” OSSIA DEI BUS NOTTURNI, SARÀ REGOLARE. PER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALI IL DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DI ORARIO SU IL NOSTRO ...