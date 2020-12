Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)DEL 25 DICEMBREORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON NATALE INIZIAMO CON IL PRIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’ TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI 26 DICEMBRE NUOVI ORARI INIZIO FINE DEL SERVIZIO PER METRO FERROVIE REGIONALI E BUS PER TUTTE LE INFORMAZIONI E ORARI COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT SULLA METRO B RICORDIAMO CHE RIMANGONO CHIUSE PER LAVORI LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER SOSTITUZIONE INTEGRALE SCALE MOBILI E ASCENSORI IN CHIUSURA, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO NATALE, NELLA GIORNATA DI OGGI DI DOMANI 26, 27 E 31 ...