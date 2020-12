Via col vento, Gary Cooper rifiutò il ruolo di Rhett: "il film sarà un flop" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gary Cooper rifiutò il ruolo di Rhett Butler offertogli dal produttore di Via col vento e dichiarò che il film sarebbe stato un "terribile flop". Durante la fase di casting di Via col vento, svolta dal produttore David O. Selznick, Gary Cooper rifiutò il ruolo di Rhett Butler dicendo che il film sarebbe stato "semplicemente pessimo", un disastro dal punto di vista cinematografico e un terribile flop al botteghino. Secondo alcune voci anonime, sul set di un altro film, Cooper dichiarò: "Via col vento sarà il più grande flop nella storia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 dicembre 2020)ildiButler offertogli dal produttore di Via cole dichiarò che ilsarebbe stato un "terribile". Durante la fase di casting di Via col, svolta dal produttore David O. Selznick,ildiButler dicendo che ilsarebbe stato "semplicemente pessimo", un disastro dal punto di vista cinematografico e un terribileal botteghino. Secondo alcune voci anonime, sul set di un altrodichiarò: "Via colil più grandenella storia ...

