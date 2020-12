Vi spiego perché ho mollato ?Cosa c' è dietro il ritiro dall' Eredità

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Novella Toloni Il campione ha detto addio al quiz show uscendo di scena dopo 55 puntate, ma ora emergono nuovi dettagli sulla sua partecipazione Cinquantacinque puntate, trentatré ghigliottine e 280mila euro di montepremi. Esce di scena in grande stile il super campione de L'Massimo Cannoletta. Il professore di orgini pugliesi ha conquistato i telespettatori del quiz show di Rai Uno, ma nell'ultima puntata prenatalizia ha detto definitivamente addio al gioco perdendo al Triello. L'ultimo saluto di Massimo Cannoletta è stato carico di emozione e non sono mancate le lacrime nel salutare Flavio Insinna, il pubblico e tutti gli addetti ai lavori. Ora per lui c'è il ritorno alla normalità, quella che negli ultimi due mesi gli era totalmente mancata. Per partecipare allo show preserale di Rai Uno, infatti, Cannoletta si è dovuto isolare per ben due ...