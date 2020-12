Vi ricordate Mauro, sparito nel 1977? Sconvolgente bomba dalla procura: dov'è e chi è oggi (ricco sfondato?) (Di venerdì 25 dicembre 2020) «Dopo un anno di intenso e infaticabile lavoro, la dottoressa Stefania Mininni, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha chiuso le indagini relative al sequestro del piccolo Mauro Romano. oggi, anche se di parte in quanto proveniente dalla stessa procura della Repubblica e quindi in assenza di un dibattimento, abbiamo dopo quarantaquattro anni una verità. Mauro fu rapito per essere consegnato a due persone». Così esordisce l'avvocato Antonio La Scala che da tempo, assieme ai genitori di Mauro Romano e agli organi inquirenti, sta cercando la verità su ciò che accadde al piccolo bambino di Racale. «Fu proprio Libero, il 25 novembre del 2019 - continua l'avvocato La Scala - a raccontare e riaccendere i riflettori sulla scomparsa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) «Dopo un anno di intenso e infaticabile lavoro, la dottoressa Stefania Mininni, sostitutotore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha chiuso le indagini relative al sequestro del piccoloRomano., anche se di parte in quanto provenientestessadella Repubblica e quindi in assenza di un dibattimento, abbiamo dopo quarantaquattro anni una verità.fu rapito per essere consegnato a due persone». Così esordisce l'avvocato Antonio La Scala che da tempo, assieme ai genitori diRomano e agli organi inquirenti, sta cercando la verità su ciò che accadde al piccolo bambino di Racale. «Fu proprio Libero, il 25 novembre del 2019 - continua l'avvocato La Scala - a raccontare e riaccendere i riflettori sulla scomparsa di ...

Alessandro Mauro: “La magia del Natale per dimenticare un anno doloroso”

Il mio augurio per tutti i nettunesi è quello di trovare nel profondo del cuore il grande calore e il grande conforto che le persone che oggi ci sono lontano ci trasmettono, custodirlo e esternarlo ...

