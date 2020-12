Vaticano, messa notte Natale: Papa Francesco, «Ogni scartato è figlio di Dio» (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Papa ha voluto mandare il suo messaggio a due Paesi particolarmente in sofferenza: il Libano e il Sud Sudan. Ha parlato del dolore con il quale segue gli eventi del Paese dei cedri ed ha assicurato che intende visitare il Libano appena possibile Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilha voluto mandare il suoggio a due Paesi particolarmente in sofferenza: il Libano e il Sud Sudan. Ha parlato del dolore con il quale segue gli eventi del Paese dei cedri ed ha assicurato che intende visitare il Libano appena possibile

