Variazione Covid, AstraZeneca comunica efficacia del vaccino contro nuovo covid (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'azienda farmaceutica britannica ha comunicato che il vaccino da loro creato è pienamente efficace contro la variante del covid. L'azienda farmaceutica britannica AstraZeneca ha comunicato che il vaccino da loro creato è pienamente efficace contro la variante del covid e precisa che sono in atto degli studi che valutino la completa mutazione. Tramite il quotidiano Guardian si sono avute le prime dichiarazioni dall'azienda: "AZD1222 (il vaccino di AstraZeneca) contiene il materiale genetico della proteina spike del coronavirus e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la ...

