Valentina Ferragni batte la sorella Chiara. Sulla neve ma senza niente addosso (Di venerdì 25 dicembre 2020) Valentina è la più piccola delle sorelle Ferragni, ma non per questo non dimostra di farsi valere. Calcando le orme della sorella nel mondo del fashion business, sta piano piano costruendo il suo impero sui social, come dimostra il suo profilo Instagram, dove vanta più di tre milioni e mezzo di follower e in cui racconta con i suoi scatti la sua vita lavorativa, i momenti con il suo fidanzato Luca Vezil e con la sua adorata famiglia. A proposito di Luca Vezil, anch’egli è un modello e fashion blogger nonostante non possa vantare lo stesso successo di Valentina. I due convivono in un grazioso appartamento a Milano, assieme al cane Pablo, che si intravede nelle foto pubblicate dalla ventisettenne sui social e che mostra la spiccata passione per il design che Valentina non ha mai nascosto. “Ho ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 25 dicembre 2020)è la più piccola delle sorelle, ma non per questo non dimostra di farsi valere. Calcando le orme dellanel mondo del fashion business, sta piano piano costruendo il suo impero sui social, come dimostra il suo profilo Instagram, dove vanta più di tre milioni e mezzo di follower e in cui racconta con i suoi scatti la sua vita lavorativa, i momenti con il suo fidanzato Luca Vezil e con la sua adorata famiglia. A proposito di Luca Vezil, anch’egli è un modello e fashion blogger nonostante non possa vantare lo stesso successo di. I due convivono in un grazioso appartamento a Milano, assieme al cane Pablo, che si intravede nelle foto pubblicate dalla ventisettenne sui social e che mostra la spiccata passione per il design chenon ha mai nascosto. “Ho ...

Namelessalsx : Mi sono innamorata degli orecchini di valentina ferragni, la versione gold e zirconia addio - zazoomblog : Valentina Ferragni il look di Natale fa impazzire tutti – FOTO - #Valentina #Ferragni #Natale - hazzassmile : Valentina Ferragni secondo me è bellissima e non capisco come ancora la gente possa criticarla e offenderla per il… - PasqualeMarro : Valentina Ferragni sul suo corpo: “Sto diventando donna, mi piaccio così” - annatamburinii : uno speciale shout-out a valentina ferragni che ieri sotto alla domanda che le hanno fatto, chiendendole se avesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni Maglione Natale 2020, quello bellissimo di Valentina Ferragni cosmopolitan.com Valentina Ferragni batte la sorella Chiara. Sulla neve ma senza niente addosso

Ormai Valentina Ferragni è sempre più autonoma dalla sorella, Chiara Ferragni. E difatti su Instagram brilla di luce propria ...

Vip davanti al camino, guarda l’atmosfera perfetta delle feste

Per Valentina Vignali addobbare la casa per le feste migliora l’umore, se poi ci si siede davanti al camino è ancora meglio. Anche Filippa Lagerback vorrebbe essere davanti al camino di casa sua dove ...

Ormai Valentina Ferragni è sempre più autonoma dalla sorella, Chiara Ferragni. E difatti su Instagram brilla di luce propria ...Per Valentina Vignali addobbare la casa per le feste migliora l’umore, se poi ci si siede davanti al camino è ancora meglio. Anche Filippa Lagerback vorrebbe essere davanti al camino di casa sua dove ...