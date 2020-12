Vaccino Pfizer, è in Italia il furgone con le prime dosi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech è in Italia. È arrivato verso le 9 di questa mattina alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi destinate al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilanti-Covid di-Biontech è in. È arrivato verso le 9 di questa mattina alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, ilcon le9.750destinate al ...

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - fabiochiusi : Repubblica scrive oggi un pezzo in cui lascia intendere (in prima) che il vaccino si 'spaccia' sul 'dark web': 'Pot… - Agenzia_Ansa : #Covid, partiti dalla sede della Pfizer in Belgio i tir con i primi #vaccini #ANSA - zazoomblog : Vaccino Pfizer è in Italia il furgone con le prime dosi - #Vaccino #Pfizer #Italia #furgone - alinatede : RT @repubblica: Vaccino, arrivato in Italia il primo furgone con le fiale del Pfizer-Biontech -