Vaccino Pfizer: arrivato in Italia il primo carico diretto a Roma (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il primo carico di vaccini Pfizer-Biontech è arrivato in Italia in Autostrada, passando per il confine con l’Austria al Brennero. Lo ha riportato Rai News, mostrando le immagini del camion arrivato nel nostro paese e scortato da tre auto dei carabinieri. Il camion è diretto all’Istituto Spallanzani di Roma, anche se parte del carico verrà poi spostato all’hub di Pratica di Mare. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ildi vaccini-Biontech èinin Autostrada, passando per il confine con l’Austria al Brennero. Lo ha riportato Rai News, mostrando le immagini del camionnel nostro paese e scortato da tre auto dei carabinieri. Il camion èall’Istituto Spallanzani di, anche se parte delverrà poi spostato all’hub di Pratica di Mare. SportFace.

