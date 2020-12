Vaccino Pfizer anti Covid è in Italia/ Viaggio con scorta, coinvolti servizi segreti (Di venerdì 25 dicembre 2020) Vaccino Pfizer anti Covid è arrivato in Italia: Viaggio verso l'Istituto Spallanzani di Roma con la scorta, coinvolti anche i servizi segreti. I protocolli di sicurezza sono riservati Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 25 dicembre 2020)è arrivato inverso l'Istituto Spallanzani di Roma con laanche i. I protocolli di sicurezza sono riservati

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - fabiochiusi : Repubblica scrive oggi un pezzo in cui lascia intendere (in prima) che il vaccino si 'spaccia' sul 'dark web': 'Pot… - Agenzia_Ansa : #Covid, è scortato dai carabinieri il furgone con le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. E' diretto a Roma,… - AZambo69 : RT @francescatotolo: #BuonNatale dall'informativa del ministero della Salute sul #VaccinoCovid: '10. Non è possibile al momento prevedere d… - clapr71 : RT @GiovanniToti: Il vaccino Pfizer è arrivato in Italia. Ecco le auto dei Carabinieri che stanno scortando le dosi fino all’Istituto Spall… -