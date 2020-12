Vaccino, il viaggio delle fiale Pfizer-Biontech verso l'Italia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. È arrivato alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del Vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Scortato dai ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. È arrivato alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi delanti-Covid didestinate all'. Scortato dai ...

E' arrivato il primo carico di vaccini Pfizer destinato all'Italia, che ha varcato il confine del Brennero dopo essere partito dallo stabilimento di Puurs in Belgio. Il mezzo viaggia verso l'Istituto ...

E' diretto all'ospedale Spallanzani ed è scortato da Carabinieri.

E’ arrivato il primo carico di vaccini Pfizer destinato all’Italia, che ha varcato il confine del Brennero dopo essere partito dallo stabilimento di Puurs in Belgio. Il mezzo viaggia verso l’Istituto ...Cronaca - E' diretto all'ospedale Spallanzani ed è scortato da Carabinieri. Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Il mezzo con il prezioso carico, è scortato dai carabinieri ed è diretto ...