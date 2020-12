Vaccino: Grillo fa ironia, li farò in un'unica siringata (Di venerdì 25 dicembre 2020) Eh i vaccini... io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorr fare tutti insieme in una un unica siringata . Cos Beppe Grillo sul suo blog sul tema dei vaccini in un post ironico. Comincer ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 25 dicembre 2020) Eh i vaccini... io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorr fare tutti insieme in una un. Cos Beppesul suo blog sul tema dei vaccini in un post ironico. Comincer ...

