Vaccino, Fda: 'Gonfiore e infiammazioni, possibili effetti collaterali con il filler' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il prodotto da potrebbe avere effetti collaterali nei pazienti che hanno fatto iniezioni di . Lo riporta il , citando un report del comitato consultivo della Food and Drug Administration americana (... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il prodotto da potrebbe averenei pazienti che hanno fatto iniezioni di . Lo riporta il , citando un report del comitato consultivo della Food and Drug Administration americana (...

MamolkcsMamol : RT @comitatoliberta: L’FDA segnala reazioni autoimmuni al vaccino antiCovid di Moderna in soggetti già sottoposti a trattamenti estetici co… - Pietro_Otto : RT @comitatoliberta: L’FDA segnala reazioni autoimmuni al vaccino antiCovid di Moderna in soggetti già sottoposti a trattamenti estetici co… - xenonian1 : RT @comitatoliberta: L’FDA segnala reazioni autoimmuni al vaccino antiCovid di Moderna in soggetti già sottoposti a trattamenti estetici co… - Nonnepossopi1 : RT @comitatoliberta: L’FDA segnala reazioni autoimmuni al vaccino antiCovid di Moderna in soggetti già sottoposti a trattamenti estetici co… - Qrobireds : RT @comitatoliberta: L’FDA segnala reazioni autoimmuni al vaccino antiCovid di Moderna in soggetti già sottoposti a trattamenti estetici co… -