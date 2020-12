Vaccino Covid, sono arrivate in Italia le prime 9750 dosi. Il furgone sull’A22 del Brennero scortato verso l’ospedale Spallanzani di Roma (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il video della scorta di sicurezza della Polizia Stradale lungo la A22 del Brennero alle prime dosi Italiane del Vaccino Covid. sono in tutto 9750 quelle arrivate in Italia e dirette all’ospedale Spallanzani di Roma, dove verranno distribuite in tutte le regioni per la prima simbolica somministrazione nel Vaccine-day europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il video della scorta di sicurezza della Polizia Stradale lungo la A22 delallene delin tuttoquelleine dirette aldi, dove verranno distribuite in tutte le regioni per la prima simbolica somministrazione nel Vaccine-day europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

