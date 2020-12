Vaccino Covid Pfizer, prime dosi in viaggio verso l’Italia: come avverrà la distribuzione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Mancano pochi giorni al V-Day in tutta Europa, che si carica quest’anno di un valore ancora più simbolico. Da domenica 27 dicembre 2020 al via in Italia alla campagna di vaccinazione di massa per fermare la pandemia di Coronavirus. Il Vaccino Covid Pfizer-Biontech è in viaggio: i tir dell’azienda farmaceutica con le 9.750 dosi hanno lasciato il Belgio. Dai confini italiani saranno scortati dalle forze dell’ordine fino a Roma, all’ospedale Spallanzani. Le tante dosi saranno poi distribuite il 26 dicembre ai 21 siti principali di riferimento. «Sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte. Parole di speranza, di buon auspicio per i giorni che ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Mancano pochi giorni al V-Day in tutta Europa, che si carica quest’anno di un valore ancora più simbolico. Da domenica 27 dicembre 2020 al via in Italia alla campagna di vaccinazione di massa per fermare la pandemia di Coronavirus. Il-Biontech è in: i tir dell’azienda farmaceutica con le 9.750hanno lasciato il Belgio. Dai confini italiani saranno scortati dalle forze dell’ordine fino a Roma, all’ospedale Spallanzani. Le tantesaranno poi distribuite il 26 dicembre ai 21 siti principali di riferimento. «Sarà un Natale di, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte. Parole di speranza, di buon auspicio per i giorni che ...

