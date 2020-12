Vaccino Covid, le prime dosi arrivate in Italia: le prossime mosse (Di venerdì 25 dicembre 2020) Vaccino Covid, le prime dosi sono arrivate oggi in Italia e saranno stoccate a Roma. Da domenica 27 dicembre il via alle vaccinazioni Un furgone nero, anonimo se non fosse per l’evidente scorta con diverse macchine dei carabinieri e della polizia. É arrivato così in Italia, passando dalla frontiera del Brennero, il primo carico di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 25 dicembre 2020), lesonooggi ine saranno stoccate a Roma. Da domenica 27 dicembre il via alle vaccinazioni Un furgone nero, anonimo se non fosse per l’evidente scorta con diverse macchine dei carabinieri e della polizia. É arrivato così in, passando dalla frontiera del Brennero, il primo carico di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

