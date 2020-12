Vaccino Covid, in Spagna il 28% dei cittadini non vuole farlo. Lo scetticismo sale tra gli elettori di destra (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli spagnoli vorranno vaccinarsi contro il Covid? Aumentano i cittadini che hanno deciso di volersi sottoporre al trattamento, ma resta ancora una significativa quota di scetticismo. La percentuale di persone che non è disposta a farsi inoculare il farmaco è ancora alta, il 28% degli intervistati, secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio del Cis, il più importante centro di analisi sociologiche del paese. In Italia, invece, i dati di Adnkronos/Emg-Different e di Demopolis oscillano tra il 16% e il 19%. A pochi giorni dall’arrivo delle prime dosi a Madrid, gli esperti prevedono che la campagna di vaccinazione possa contribuire a convincere una fetta sempre più estesa della popolazione. “Adesso che è cominciata la vaccinazione nel Regno Unito e comincerà anche quella in Spagna, ci aspettiamo che le persone sentano il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli spagnoli vorranno vaccinarsi contro il? Aumentano iche hanno deciso di volersi sottoporre al trattamento, ma resta ancora una significativa quota di. La percentuale di persone che non è disposta a farsi inoculare il farmaco è ancora alta, il 28% degli intervistati, secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio del Cis, il più importante centro di analisi sociologiche del paese. In Italia, invece, i dati di Adnkronos/Emg-Different e di Demopolis oscillano tra il 16% e il 19%. A pochi giorni dall’arrivo delle prime dosi a Madrid, gli esperti prevedono che la campagna di vaccinazione possa contribuire a convincere una fetta sempre più estesa della popolazione. “Adesso che è cominciata la vaccinazione nel Regno Unito e comincerà anche quella in, ci aspettiamo che le persone sentano il ...

Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - LaStampa : Heater Parisi: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti Covid” - Agenzia_Ansa : #Covid, partiti dalla sede della Pfizer in Belgio i tir con i primi #vaccini #ANSA - NapoliToday : #Cronaca Campagna vaccinale anti Covid-19, vertice alla Prefettura di Napoli - tg2rai : #Tg2Dossier, 'Covid: la seconda ondata', l'anno del virus. La riapertura delle scuole, il nodo trasporti, i contagi… -