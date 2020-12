Vaccino Covid arrivato in Italia, 9.750 fiale conservate a -70 °C a Roma (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il furgone che ha trasportato le 9.750 dosi del Vaccino al Covid19 prodotto da Pfizer è ora in sosta nella caserma Salvo D’Acquisto dei carabinieri a Tor di Quinto e domani mattina raggiungerà l’ospedale Spallanzani. Il furgone ha viaggiato scortato dalla frontiera del Brennero a Roma, preso in consegna da pattuglie della Polstrada e dei L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il furgone che ha trasportato le 9.750 dosi delal19 prodotto da Pfizer è ora in sosta nella caserma Salvo D’Acquisto dei carabinieri a Tor di Quinto e domani mattina raggiungerà l’ospedale Spallanzani. Il furgone ha viaggiato scortato dalla frontiera del Brennero a, preso in consegna da pattuglie della Polstrada e dei L'articolo proviene da Inews.it.

