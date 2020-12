Vaccino Covid allo Spallanzani di Roma: freezer a -75° e codici di sicurezza per le prime 9.750 dosi (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato oggi in visita al reparto di alto Biocontenimento dell’Istituto per le malattie infettive Leggi su corriere (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato oggi in visita al reparto di alto Biocontenimento dell’Istituto per le malattie infettive

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - JoaquinS84 : RT @Adnkronos: #Covid, vaccino #Pfizer arriva in Italia - contribuenti : Papa Francesco: Il vaccino anti Covid sia dato a tutti -