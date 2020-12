Vaccino Coronavirus | il 27 dicembre è il V-day | ecco quando arriveranno le fiale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Un tir con le prime dosi dianti-Covid Pfizer-BioNTech per l’Europa sono partite dallo stabilimento di Puurs. All’Italia sono state assegnate 9750chedomani, 26. Dallo Spallanzani di Roma saranno poi smistate in tutte le Regioni d’Italia, con vari mezzi di trasporto. Codogno e ilsimbolo della pandemia Il primoa Codogno, località simbolo della pandemia, avverrà nella stessa stanza in cui fu ufficialmente scoperto il paziente 1. Difatti nelle stesse 4 mura, 10 mesi fa avvenne il primo tampone che risultò poi essere positivo al virus Covid-19. I primi a sottoporsi alsaranno tre operatori sanitari: un’infermiera del reparto di rianimazione, il primario del pronto soccorso Stefano Paglia e Massimo Vajani, ...