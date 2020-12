Vaccino, arrivato in Italia il furgone con le fiale della Pfizer-Biontech: destinazione Spallanzani di Roma (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del Vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. Èpoco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, ilcon le prime 9.750 dosi delanti-Covid didestinate...

