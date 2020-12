Vaccino, arrivato a Roma il furgone con le prime 9.750 fiale: domani allo Spallanzani (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. Ha passato la frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del Vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Scortato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. Ha passato la frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, ilcon le9.750 dosi delanti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Scortato...

