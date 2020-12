Vaccino, arrivate in Italia la prime 10mila dosi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Hanno passato la frontiera Italiana del Brennero e sono in viaggio verso Roma le prime dosi di Vaccino. Si tratta di 10mila antidoti del Covid 19 parititi dallo stabilimento Pfizer-Biontech del Belgio. Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Hanno passato la frontierana del Brennero e sono in viaggio verso Roma ledi. Si tratta diantidoti del Covid 19 parititi dallo stabilimento Pfizer-Biontech del Belgio.

