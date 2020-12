Vaccino, arrivate a Roma le prime 9.750 fiale: domani allo Spallanzani (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. Ha passato la frontiera del , proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del anti- di -Biontech destinate all'Italia. Scortato dai carabinieri, il mezzo si ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il giorno dei vaccini. Ha passato la frontiera del , proveniente dal Belgio, il furgone con le9.750 dosi del anti- di -Biontech destinate all'Italia. Scortato dai carabinieri, il mezzo si ...

Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - rtl1025 : Una bella notizia nel giorno di #Natale ?? Arrivate le prime dosi di #vaccino in #Italia Rivedi il Top Moment di… - Tele_Nicosia : Vaccino covid in Italia: prime dosi arrivate a Roma - Cosi49Cosimo : RT @francotaratufo2: Vaccino Covid, sono arrivate in Italia le prime 9750 dosi. Il furgone sull’A22 del Brennero scortato verso l’ospedale… -