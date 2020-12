Vaccino anti-Covid: furgone con 9.750 dosi arrivato a Roma. Scortato e custodito dai carabinieri (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il furgone partirà dalla caserma Salvo d'Acquisto intorno alle 10 di sabato 26 dicembre e raggiungerà lo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari dell'esercito per la distribuzione in 21 centri d'Italia Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilpartirà dalla caserma Salvo d'Acquisto intorno alle 10 di sabato 26 dicembre e raggiungerà lo Spallanzani dove lesaranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari dell'esercito per la distribuzione in 21 centri d'Italia

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - LaStampa : Heater Parisi: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti Covid” - SkyTG24 : Il vaccino anti-Covid è arrivato in Italia: furgone con prime dosi verso lo Spallanzani - tragi_com78 : RT @ilGatt0Pardo: Heather Parisi: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti Covid”. Ma la sconfinata vastità del cazzo che ce ne fr… - Giovannapolido3 : RT @CentroneAnna: Finalmente è arrivato in Italia, dallo stabilimento belga della #Pfizer, ed è diretto verso #Roma , il primo carico di va… -