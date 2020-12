Vaccini Covid, Beppe Grillo: “Li voglio fare tutti in un’unica siringata”. Sala: “Chi ha responsabilità politica dica che si vaccinerà” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Natale con i tuoi, vaccino con chi vuoi“. Si intitola così il post pubblicato da Beppe Grillo per augurare buone feste ai suoi lettori sul blog. L’intervento è come spesso accade tutto sul filo dell’ironia ma il messaggio è ben definito. Anzi, i messaggi. Da una parte i Vaccini. “Eh i Vaccini… Io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in un’unica siringata” scrive il fondatore del Movimento 5 Stelle. “Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano tutte e due; poi verranno coperti dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Natale con i tuoi, vaccino con chi vuoi“. Si intitola così il post pubblicato daper augurare buone feste ai suoi lettori sul blog. L’intervento è come spesso accade tutto sul filo dell’ironia ma il messaggio è ben definito. Anzi, i messaggi. Da una parte i. “Eh i… Io li sto aspettando, li sto aspettando, li vorròinsieme in” scrive il fondatore del Movimento 5 Stelle. “Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controinzione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano tutte e due; poi verranno coperti dai ...

