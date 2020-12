Usa, poliziotto uccide afroamericano disarmato: proteste e indignazione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Negli Stati Uniti l’ennesimo caso di un poliziotto bianco che uccide un afroamericano disarmato. Scoppiano le proteste e manifestazioni antirazziste e contro la brutalità della polizia. Un afroamericano è stato ucciso da un agente bianco della polizia a Columbus. Ennesimo caso nel paese e il secondo caso in poche settimane nella città del nord degli L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020) Negli Stati Uniti l’ennesimo caso di unbianco cheun. Scoppiano lee manifestazioni antirazziste e contro la brutalità della polizia. Unè stato ucciso da un agente bianco della polizia a Columbus. Ennesimo caso nel paese e il secondo caso in poche settimane nella città del nord degli L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Lucia05149332 : RT @TeneraValse: Poliziotto uccide afroamericano disarmato, nuove proteste in Usa - ZitelleArturo : RT @TeneraValse: Poliziotto uccide afroamericano disarmato, nuove proteste in Usa - tajaliga : RT @TeneraValse: Poliziotto uccide afroamericano disarmato, nuove proteste in Usa - Nonnadinano : RT @TeneraValse: Poliziotto uccide afroamericano disarmato, nuove proteste in Usa - TeneraValse : Poliziotto uccide afroamericano disarmato, nuove proteste in Usa -