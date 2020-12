Usa | forte esplosione a Nashville

(Di venerdì 25 dicembre 2020) WASHINGTON, 25 DIC - Unasi è verificata questa mattina all'alba nel centro di, in Tennessee, e almeno tre persone sono rimaste leggermente ferite. Secondo la polizia è un ...

Una forte esplosione si è verificata questa mattina all’alba nel centro di Nashville, in Tennessee, e almeno tre persone sono rimaste leggermente ferite. Secondo la polizia è un atto che sembra “delib ...Un veicolo sarebbe esploso mentre la polizia interveniva nella zona per una presunta sparatoria View on euronews ...