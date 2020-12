USA | dottoressa muore di Covid Aveva denunciato | “I medici mi stanno uccidendo perché sono nera”

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 25 dicembre 2020) USA,di. Susan Moore è stata ricoverata all’Indiana University North Hospital, da dove in un video diventato virale hache i– tutti bianchi – non le somministravano le terapie necessarie. “Questo è il modo con cui i neri vengono uccisi, rispedendoli a casa nonostante fossero molto malati e abbandonandoli a loro stessi”. Unastatunitense dell’Indiana è morta a causa delle complicanze del-19 alcune settimane dopo essere stata ricoverata in ospedale e aver, in un video diventato virale, di essere stata maltrattata per il colore della sua pelle: Susan Moore, infatti, era un medico di colore checontratto il virus ...