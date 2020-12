Uomini e Donne | ricordate Desirèe Popper? Oggi ha 33 anni e la ritroviamo così

Leggi su virali.video

(Di venerdì 25 dicembre 2020)è conosciuta al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione come tronista nel programmae anche per essere stata una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia, durante la quattordicesima edizione del reality show Grande Fratello. Durante il suo percorso da tronista nel famoso dating show, ha sempre cercato di trovare il vero amore, ma purtoppo le cose non sono andate come lei sperava, infatti ha terminato il programma senza fare alcuna scelta tra i suoi corteggiatori. Foto: Facebook/La donna si è fatta subito conoscere come una persona dalla forte personalità, che non le manda a dire a nessuno. Questo anche perchè, da quanto raccontato dalla stessa, la sua vita non è stata delle più semplici. Dai 14 ai 18 ...