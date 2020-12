Una Vita anticipazioni: MARCIA lascia FELIPE e “sceglie” SANTIAGO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ennesima batosta sentimentale per FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita: MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez) deciderà infatti di chiudere la relazione con lui per concedere una nuova chance al suo matrimonio con SANTIAGO Becerra (Aleix Melé). Le anticipazioni indicano che tale volontà farà sprofondare l’avvocato in una crisi profonda… Una Vita, news: FELIPE e MARCIA cominciano un rapporto extraconiugale Come abbiamo già segnalato, FELIPE e MARCIA non potranno più sposarsi perché apparirà a calle Acacias il “misterioso” SANTIAGO Becerra, ossia il marito della Sampaio, che quest’ultima credeva fosse morto durante un soggiorno in carcere “organizzato” da ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ennesima batosta sentimentale perAlvarez Hermoso (Marc Parejo) in arrivo nelle prossime puntate italiane di UnaSampaio (Trisha Fernandez) deciderà infatti di chiudere la relazione con lui per concedere una nuova chance al suo matrimonio conBecerra (Aleix Melé). Leindicano che tale volontà farà sprofondare l’avvocato in una crisi profonda… Una, news:cominciano un rapporto extraconiugale Come abbiamo già segnalato,non potranno più sposarsi perché apparirà a calle Acacias il “misterioso”Becerra, ossia il marito della Sampaio, che quest’ultima credeva fosse morto durante un soggiorno in carcere “organizzato” da ...

