Una Vita, anticipazioni 26 dicembre: Felipe disposto a tutto per liberare Marcia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Vita, anticipazioni 26 dicembre: come sappiamo, la telenovela tornerà a Santo Stefano, sempre alle 14.10. Sarà una puntata emozionante, soprattutto per quanto riguarda la vicenda di Marcia. Carmen e Lolita devono separarsi A causa dei dissapori delle due donne Palacios, Ramòn ha deciso di trasferirsi altrove con Carmen, per eVitare di scontrarsi ancora con Ramòn. Però ora, suocera e nuora (entrambe, ricordiamo, ex domestiche della famiglia) hanno finalmente fatto pace e non vogliono assolutamente vivere in case diverse. Inoltre si sentono in colpa per la situazione che hanno creato. Gli spoiler ci dicono che Carmen riuscirà a riappacificare tutti, facendo la verticale per strada, e ci mostrano le due coppie vivere insieme nella stessa casa. Ledesma fugge da Acacias Emilio si è ...

