Una Vita Anticipazioni 26 dicembre 2020: Ramon prende una drastica decisione. Basta Guerra! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 26 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, vedremo Ramon, deciso a mettere fine al conflitto con suo figlio e sua nuora, decidere di trasferirsi. Leggi su comingsoon (Di venerdì 25 dicembre 2020) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 26. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, vedremo, deciso a mettere fine al conflitto con suo figlio e sua nuora, decidere di trasferirsi.

CardRavasi : Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce… - borghi_claudio : @AThelemis Nessun sofisma. PRIMA delle elezioni ho spiegato chiaramente cosa si poteva TENTARE di fare. Ecco qui.… - Ferraresi_V : Continuerò a non fare passerelle e a lavorare con l'orgoglio di aver chiuso importanti provvedimenti, stanziato ris… - Francym97 : RT @__Lisaa___: Vi parlo da mamma. Per quelle come voi dovrei annullarmi. Per quanto un figlio è l’amore della vita di una donna, in primis… - TriathBlade : @raffinaRUN @runlovers Per una vita da casa a Piazza Navona erano 3.2 km e se non trovavo rallentamenti, sfruttando… -