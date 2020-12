(Di venerdì 25 dicembre 2020) Non avevano sue notizie da dieci anni.un taglio completo di barba e capelli lo riconoscono e riescono a riabbracciarlo E' bastato entrare in un barbiere di Goiania, in Brasile, per recuperare l'aspetto ordinario che ha permesso ai suoi cari di riconoscerlo e rintracciarlo: la straordinaria storia di Joao Guimaraes

MashableItalia : Un senzatetto ha ritrovato la famiglia dopo che le sue foto sono diventate virali -

Ultime Notizie dalla rete : senzatetto ritrovato

BergamoNews.it

I personaggi di Randolph e Mortimer Duke hanno un cameo come senzatetto ne Il principe cerca moglie. Prima di girare Una poltrone per due, John Landis non aveva idea di chi fosse Eddie Murphy.Non c’è da girarci intorno: Milano si avvia a vivere uno dei Natali più difficili dal dopoguerra a oggi. Difficile, non rassegnato però. Non c’è spazio per la rassegnazione in una città che ha già ric ...