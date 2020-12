Un Natale diverso anche a San Pietro. Il Papa: 'Il vaccino prima a vulnerabili e poveri' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Pontefice ha celebrato l'Urbi et Orbi dall'Aula della Benedizione e non come da tradizione affacciato dalla loggia sulla piazza, vuota per evitare assembramenti Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Pontefice ha celebrato l'Urbi et Orbi dall'Aula della Benedizione e non come da tradizione affacciato dalla loggia sulla piazza, vuota per evitare assembramenti

La Messa Pontificale dell'arcivescovo di Palermo in cattedrale con l'invito a riscoprire il vero senso della nascita di Gesù, anche in questo tempo di pandemia.

Sull'autoscala dei pompieri per leggere davanti alla finestra le fiabe ai bambini ricoverati in ospedale: il poliziotto-attore sfida la pandemia

TERNI - Il poliziotto-attore, Stefano de Majo, sale sull’autoscala dei vigili del fuoco per raggiungere i sei piani dell’ospedale e raccontare le fiabe a chi ha trascorso il giorno di Natale in uno ..

