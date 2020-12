‘Un Medico in Famiglia’: trama, cast e tutte le curiosità della storica fiction di RaiUno (Di venerdì 25 dicembre 2020) trama: La serie narra le vicende della famiglia Martini, inizialmente composta da un Medico vedovo con tre figli e da suo padre, che si trasferisce a Poggio Fiorito dividendosi tra i parenti e l’Asl sperimentale in cui il Medico lavora. Con il passare delle stagioni e il continuo cambio del cast, il nucleo familiare ha subito profondi cambiamenti (tratta da: Wikipedia). curiosità: Un Medico in Famiglia è una serie tv italiana prodotta da Publispei e Rai fiction e trasmessa su Rai Uno dal 1998 al 2016, per un totale di dieci stagioni. La serie, ispirata al format spagnolo di Telecinco Médico De Familia, ha conosciuto un grande successo di critica e di pubblico, ma alla fine della decima stagione nonostante sembrava fosse stata ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 dicembre 2020): La serie narra le vicendefamiglia Martini, inizialmente composta da unvedovo con tre figli e da suo padre, che si trasferisce a Poggio Fiorito dividendosi tra i parenti e l’Asl sperimentale in cui illavora. Con il passare delle stagioni e il continuo cambio del, il nucleo familiare ha subito profondi cambiamenti (tratta da: Wikipedia).: Unin Famiglia è una serie tv italiana prodotta da Publispei e Raie trasmessa su Rai Uno dal 1998 al 2016, per un totale di dieci stagioni. La serie, ispirata al format spagnolo di Telecinco Médico De Familia, ha conosciuto un grande successo di critica e di pubblico, ma alla finedecima stagione nonostante sembrava fosse stata ...

