Un farmaco dà l' immunità al Covid Così iniziano tutti i test

Gabriele Laganà Sperimentazione a opera degli scienziati britannici. La terapia anti-Covid garantirebbe un'immunità da 6 a 12 mesi Non solo vaccini. Per sconfiggere definitivamente Covid-19, nemico invisibile ma pericolosissimo che ha sconvolto il mondo, si starebbe percorrendo anche un'altra strada. Secondo quanto riporta il Guardian, scienziati britannici hanno avviato i test su un farmaco che sarebbe in grado di garantire una immunità immediata. In pratica uno scudo invalicabile che consente ad un soggetto esposto al coronavirus di non sviluppare la malattia. La terapia è basata sugli anticorpi monoclonali e potrebbe garantire un'immunità da 6 a 12 mesi. In modo ipotetico il farmaco, sviluppato da UCLH e AstraZeneca, potrebbe essere ...

