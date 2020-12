Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora un buon Natale un Ben ritrovata in ascolto da Francesco Vitale in studio da tutta la redazione è arrivato la frontiera del Brennero proveniente dal Belgio il furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid seiser biontech destinate all’Italia dei carabinieri in mezzo Si dirige all’ospedale Spallanzani didove saranno effettuate le prime vaccinazioni e cambiamo argomento aiutare gli altri invece che piangersi addosso di Papa Francesco Nella messa nella notte di Natale Dio è nato bambino ha detto nell’omelia per spingerci ad avere cura degli altri so amore disarmato è disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non piangersi addosso ma a consolare le lacrime di chi soffre la celebrazione in San Pietro mi in Basilica davanti a meno di 200 fratelli è stata anticipata per rispettare le norme anti covid e ...